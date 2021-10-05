Один человек погиб после крушения судна в Белом море

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Одного человека удалось спасти после крушения судна "Фаворит" в Кандалакшском заливе Белого моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Трое без вести пропавших, один мужчина живой, и одна женщина умерла в скорой", – рассказали в управлении.

Судно получило пробоину вблизи побережья Мурманской области. Сообщение о бедствии поступило в службу "112" от одной из пассажирок.

По факту случившегося организована проверка.

