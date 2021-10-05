Частное судно получило пробоину в Белом море

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Белом море вблизи побережья Мурманской области частное судно получило пробоину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Белом море получило пробоину частное судно "Фаворит", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту судна находятся пять человек.

Между тем Росморречфлот в беседе с ТАСС сообщил, что сообщение о бедствии поступило в службу "112" от одной из пассажирок, однако сигнал оборвался. Установить связь с "Фаворитом" до сих пор не удалось.

По данным ведомства, инцидент произошел к востоку от Кандалакшского залива, вблизи поселка Кашкаранцы.

Ранее пожар произошел на речном судне на ремонтно-эксплуатационной базе флота в Хабаровске. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В его тушении приняли участие 42 человека и 12 единиц техники. Сообщений о пострадавших не поступало.

