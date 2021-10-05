Пожар произошел на речном судне в Хабаровске

07:42
Фото: Главное управление МЧС по Хабаровскому краю
Пожар случился на речном судне на ремонтно-эксплуатационной базе флота в Хабаровске. Об этом сообщается на официальном сайте краевого ГУ МЧС.
Возгорание возникло в 11:14 (04:11 по московскому времени) на речном толкателе, стоящем на суше. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
"Подразделения пожарно-спасательного гарнизона города Хабаровска продолжают проливку и разбор конструкций, проводят пенную атаку внутренних помещений, двигательного отсека", – рассказали в МЧС.
Тушение осложнялось высокими температурами внутри судна и планировкой. При этом в 12:41 была объявлена полная ликвидация возгорания. В тушении пожара приняли участие 42 человека и 12 единиц техники. Сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в отделении инфекционной больницы в Кирове. Огонь возник в палате 5 корпуса 3 по адресу улица Ленина, дом 207. Из здания провели эвакуацию 36 человек.
В результате случившегося погибли два человека.
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