Пожар произошел на речном судне в Хабаровске

Фото: Главное управление МЧС по Хабаровскому краю

Пожар случился на речном судне на ремонтно-эксплуатационной базе флота в Хабаровске. Об этом сообщается на официальном сайте краевого ГУ МЧС.

Возгорание возникло в 11:14 (04:11 по московскому времени) на речном толкателе, стоящем на суше. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

"Подразделения пожарно-спасательного гарнизона города Хабаровска продолжают проливку и разбор конструкций, проводят пенную атаку внутренних помещений, двигательного отсека", – рассказали в МЧС.

Тушение осложнялось высокими температурами внутри судна и планировкой. При этом в 12:41 была объявлена полная ликвидация возгорания. В тушении пожара приняли участие 42 человека и 12 единиц техники. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в отделении инфекционной больницы в Кирове. Огонь возник в палате 5 корпуса 3 по адресу улица Ленина, дом 207. Из здания провели эвакуацию 36 человек.

В результате случившегося погибли два человека.