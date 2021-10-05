Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк

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На борту терпящего бедствие у побережья Мурманской области судна "Фаворит" находятся четыре мужчины и одна женщина. Они сообщили, что видят маяк.

"Судно терпит бедствие в районе деревни Кашкаранцы. <...> К ним выдвинулись сотрудники МЧС", – приводит заявление пресс-службы Западного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте РИА Новости.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Белом море вблизи побережья Мурманской области частное судно получило пробоину. Сообщение о бедствии поступило в службу 112 от одной из пассажирок, однако сигнал оборвался.