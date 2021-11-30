Две яхты затонули в Крыму из-за разгула стихии

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Две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра, сообщает РИА Новости. ЧП с одной яхтой произошло в Керчи, со второй – в Ялте.

Отмечается, что в первом случае затонула частная яхта. Никто не пострадал. Кроме того, из-за ураганного ветра в акватории порта города пострадали пять судов, прибитых на якорях к пирсу. Среди них – судно "Кронштадт", теплоходы "Форос-1", "Ливадия", "Санта Барбара" и "Крым".

В Ялте инцидент произошел с парусно-моторной яхтой "Славия". На ее борту топлива нет. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, а в горах синоптики обещают дождь со снегом и ветер больше 30 метров в секунду.

В крупных городах были повалены десятки деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Из-за ветра без электричества осталась часть Симферополя и несколько сел.

Крымский Центр управления регионом (ЦУР) запустил чат-бот в телеграме для информационной поддержки жителей, пострадавших от урагана на полуострове. В чат-боте можно получить текущую информацию, номера горячих линий, ссылки для обращений в соцсетях главе региона, а также оставить личное сообщение непосредственно боту.