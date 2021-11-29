ЦУР Крыма запустил чат-бот для пострадавших от урагана

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Крымский Центр управления регионом (ЦУР) запустил чат-бот в телеграме для информационной поддержки жителей, пострадавших от урагана на полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в чат-боте можно получить текущую информацию, номера горячих линий, ссылки для обращений в соцсетях главе региона, а также оставить личное сообщение непосредственно боту.

Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, а в горах синоптики обещают дождь со снегом и ветер больше 30 метров в секунду.

В крупных городах были повалены десятки деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили.

Из-за ветра без электричества осталась часть Симферополя и несколько сел.