Пожар произошел в районе аэропорта Сочи

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В районе международного аэропорта Сочи произошел пожар. По предварительным данным, загорелась хозяйственная постройка, возгорание локализовано, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в многоэтажке на Варшавском шоссе. Возгорание произошло в квартире дома 114, корпус 3. В общей сложности выгорело около 13 квадратных метров на 3-м и 4-м этажах.