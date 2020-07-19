Квартира загорелась в Солнцеве

Сильный пожар начали тушить в Солнцеве – на Производственной улице загорелась квартира в многоэтажном доме. Видео прислали очевидцы.

Из окна повалил густой дым – и от него уже пострадали квартиры на верхних этажах. На место ЧП приехали экстренные службы, начали работать три пожарных расчета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.