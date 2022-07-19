Движение затруднено после массовой аварии на 22-м километре МКАД. Авария произошла еще в 05:00, но последствия серьезные.

Таксист влетел в "Газель". От удара машину развернуло. В итоге она задела еще несколько автомобилей. В каком состоянии водители, что конкретно произошло – в эфире телеканала Москва 24.