Складские ангары загорелись в Мытищах

В Мытищах загорелись складские ангары. Все произошло в 1-м Рупасовском переулке. На кадрах видно, как над улицей поднимается огромный столб черного дыма.

Жители дома, стоящего рядом, вынуждены плотно закрывать окна и балконы. На место уже прибыли пожарные. О пострадавших информации пока нет. Причины возгорания также неизвестны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.