Возгорание газовой трубы на западе Москвы ликвидировано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Факельное горение из газовой трубы на улице Удальцова в Москве ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте происшествия работает газовая служба.

ЧП произошло в 14:47 при проведении подготовительных земляных работ для сноса дома по программе реновации на улице Удальцова, 49. Строители задели газопровод низкого давления, в результате чего произошло незначительное воспламенение. Высота пламени составляла 1,5 метра.

Силы аварийно-спасательного формирования столичных газовиков оперативно ликвидировали возгорание. Уточняется, что ранее дом расселили и отключили от газа. Угроз населению нет. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в центре Москвы в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Уточняется, что возгорание произошло в доме 15 по улице Спиридоновке.

На место происшествия выезжали пожарные, они пытались ликвидировать открытое горение на одном из балконов на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

