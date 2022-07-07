Легковой автомобиль сгорел на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе сгорел легковой автомобиль. О пострадавших пока не сообщается. Сложно разобраться и в причинах пожара, например, была ли перед этим авария.

Второго автомобиля на видео с места нет, но передняя часть сгоревшей легковушки помята. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.