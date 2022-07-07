ДТП с двумя погибшими произошло на Большом Каменном мосту

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два человека погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей на Большом Каменном мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с другой машиной. В аварии также пострадал один человек.

Как уточнили в пресс-службе Дептранса Москвы, на месте ДТП работают оперативные службы. Движение на участке дороги, где произошла авария, не затруднено.

"Организован объезд сотрудниками ДПС по полосе встречного движения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Большой Грузинской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей. Никто не пострадал. По словам очевидцев, столкнулись Ferrari, Mercedes и Kia. По предварительным данным, водитель Ferrari на скорости маневрировал в потоке машин, обгоняя и подрезая других водителей.