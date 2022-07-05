Авария с участием Ferrari и еще двух автомобилей произошла в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Большой Грузинской улице в центре столицы. Об этом со ссылкой на городское ГУ МВД сообщает агентство "Москва".

Уточняется, что никто не пострадал. На месте аварии работают оперативные службы города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает газета "Известия", столкнулись автомобили Ferrari, Mercedes и Kia. Один из очевидцев ДТП рассказал изданию, что водитель Ferrari на скорости маневрировал в потоке машин, обгоняя и подрезая других водителей.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы автомобиль наехал на двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Авария произошла на пересечении 4-й Парковой улицы и Заводского проезда.