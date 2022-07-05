Авария с участием Ferrari и еще двух автомобилей произошла в центре Москвы

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Фото: телеграм-канал "112"
ДТП с участием трех автомобилей произошло на Большой Грузинской улице в центре столицы. Об этом со ссылкой на городское ГУ МВД сообщает агентство "Москва".
Уточняется, что никто не пострадал. На месте аварии работают оперативные службы города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщает газета "Известия", столкнулись автомобили Ferrari, Mercedes и Kia. Один из очевидцев ДТП рассказал изданию, что водитель Ferrari на скорости маневрировал в потоке машин, обгоняя и подрезая других водителей.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы автомобиль наехал на двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Авария произошла на пересечении 4-й Парковой улицы и Заводского проезда.
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