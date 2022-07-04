Два автомобиля столкнулись на западе Москвы

На Большой Филевской улице столкнулись две машины. После удара они частично вылетели на тротуар. Повреждения у автомобилей оказались сильными. Вероятно, что водители не вписались в поворот.

На месте работает бригада скорой помощи, возможно, пострадал один из автомобилистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.