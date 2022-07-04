Специалист объяснил, почему акулы могли напасть на людей в Хургаде

13:36
Фото: AP Photo/Charles Krupa
Работающие винты лодок и период размножения акул могли стать причиной нападения хищников на людей в Египте, считает специализирующийся на погружениях с акулами дайвер Мухаммед Самир.
Эксперты утверждают, что погибшие в прошедшие выходные женщины подверглись нападению тигровых акул.
"Сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелоководье. Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля "Тропитель" (Tropitel Sahl Hasheesh), выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами", – рассказал он ТАСС.
По словам специалиста, работающие винты и шум моторов пугают акул, в связи с чем они не рискуют проплывать через эти лодки в открытое море. Из-за этого животное чувствует себя в западне и проявляет агрессию.
Министерство окружающей среды Египта планирует установить причины такого поведения хищников. По мнению специалистов, нападение на людей в обычных условиях несвойственно для акул, однако их могли спровоцировать аномальные внешние факторы.
"Они весьма консервативны в еде и предпочитают питаться различной рыбой, в частности тунцом, кальмарами, моллюсками, а также пищевыми отходами с камбузов проходящих судов. Человек не входит в традиционную цепочку их питания, поэтому случаи целенаправленного нападения морских хищников на человека редки", – отметили эксперты.
Ранее сообщалось, что две женщины стали жертвами нападения акул в Хургаде.
Уточняется, что одна из женщин приехала в Египет из Австрии, ЧП с ней случилось в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила пострадавшей руку и ногу. Туристка позже скончалась в медучреждении.
Две женщины стали жертвами нападения акулы в Хургаде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: