Специалист объяснил, почему акулы могли напасть на людей в Хургаде

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Работающие винты лодок и период размножения акул могли стать причиной нападения хищников на людей в Египте, считает специализирующийся на погружениях с акулами дайвер Мухаммед Самир.

Эксперты утверждают, что погибшие в прошедшие выходные женщины подверглись нападению тигровых акул.

"Сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелоководье. Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля "Тропитель" (Tropitel Sahl Hasheesh), выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами", – рассказал он ТАСС.

По словам специалиста, работающие винты и шум моторов пугают акул, в связи с чем они не рискуют проплывать через эти лодки в открытое море. Из-за этого животное чувствует себя в западне и проявляет агрессию.

Министерство окружающей среды Египта планирует установить причины такого поведения хищников. По мнению специалистов, нападение на людей в обычных условиях несвойственно для акул, однако их могли спровоцировать аномальные внешние факторы.

"Они весьма консервативны в еде и предпочитают питаться различной рыбой, в частности тунцом, кальмарами, моллюсками, а также пищевыми отходами с камбузов проходящих судов. Человек не входит в традиционную цепочку их питания, поэтому случаи целенаправленного нападения морских хищников на человека редки", – отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что две женщины стали жертвами нападения акул в Хургаде.

Уточняется, что одна из женщин приехала в Египет из Австрии, ЧП с ней случилось в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила пострадавшей руку и ногу. Туристка позже скончалась в медучреждении.

