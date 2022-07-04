Асфальт провалился под колесами "Газели" на улице Каховке

Асфальт провалился под колесами "Газели" на Каховке

На улице Каховке под колесами "Газели" провалился асфальт. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Отмечается, что машина в образовавшуюся дыру не провалилась. На месте начали работать сотрудники аварийных служб.

В столичной Госавтоинспекции информацию об инциденте с обвалом грунта подтвердили. В телеграм-канале ведомства уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.

"В результате происшествия пострадали пять пассажиров "Газели", которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. Водитель не пострадал", – рассказали в Госавтоинспекции.

В свою очередь, в Дептрансе столицы сообщили, что движение на участке, где произошел обвал грунта, ограничено в связи с проведением дорожных работ.

"Движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто", – заявили в ведомстве, посоветовав водителям планировать маршруты с учетом этих ограничений.

Ранее сообщалось, что движение в Огородном проезде на северо-востоке Москвы затруднено из-за ДТП. Отмечается, что авария произошла около 09:00 недалеко от метро "Бутырская". Известно, что столкнулись машина такси и автомобиль Tesla. В результате происшествия пострадал один человек.

