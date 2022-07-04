Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

10:57 (обновлено 04.07.2022 11:41)

Асфальт провалился под колесами "Газели" на улице Каховке

городперекрытиядороги

Асфальт провалился под колесами "Газели" на Каховке

На улице Каховке под колесами "Газели" провалился асфальт. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Отмечается, что машина в образовавшуюся дыру не провалилась. На месте начали работать сотрудники аварийных служб.

В столичной Госавтоинспекции информацию об инциденте с обвалом грунта подтвердили. В телеграм-канале ведомства уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.

"В результате происшествия пострадали пять пассажиров "Газели", которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. Водитель не пострадал", – рассказали в Госавтоинспекции.

В свою очередь, в Дептрансе столицы сообщили, что движение на участке, где произошел обвал грунта, ограничено в связи с проведением дорожных работ.

"Движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто", – заявили в ведомстве, посоветовав водителям планировать маршруты с учетом этих ограничений.

Ранее сообщалось, что движение в Огородном проезде на северо-востоке Москвы затруднено из-за ДТП. Отмечается, что авария произошла около 09:00 недалеко от метро "Бутырская". Известно, что столкнулись машина такси и автомобиль Tesla. В результате происшествия пострадал один человек.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать