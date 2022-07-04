Человек пострадал в ДТП с такси и машиной Tesla в Огородном проезде

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В результате аварии в Огородном проезде на северо-востоке Москвы пострадал человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что авария произошла около 09:00 недалеко от метро "Бутырская". Известно, что столкнулись машина такси и автомобиль Tesla.

На месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

О столкновении в Огородном проезде ранее сообщал столичный Дептранс. В ведомстве предупредили, что дорожная ситуация на данном участке затруднена.

