"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, шпионивший за госорганами разных стран

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Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили вредоносную программу, которая с марта 2021 года шпионит за государственными органами и НКО в России и других странах. Об этом сообщается на сайте компании.

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили сложно детектируемый бэкдор (вредоносная программа, предназначенная для скрытого удаленного управления компьютером. – Прим. ред.) SessionManager. Он позволяет получить доступ к корпоративной ИТ-инфраструктуре и выполнять широкий спектр вредоносных действий", – говорится в сообщении.

Там отметили, что с помощью программы злоумышленники получают доступ к корпоративной почте, могут дистанционно управлять зараженными серверами и распространять вредоносное программное обеспечение. По данным "Лаборатории Касперского", SessionManager удаленно внедряется в компьютер жертвы в виде модуля для Microsoft IIS. Этот набор интернет-сервисов включает в себя почтовый сервер Exchange.

"С работой этого сервера сталкивается любой сотрудник компании при использовании корпоративной почты Microsoft", – пояснили в компании.

Эксперты установили, что жертвами злоумышленников главным образом становились государственные структуры и НКО в странах Европы, Африки, Ближнего Востока, Южной Азии и России. На данный момент программа была обнаружена на 34 серверах 24 компаний.

"SessionManager часто остается незамеченным, так как его плохо детектирует большинство популярных онлайн-сканеров", – говорится в материале.

Ранее Минобрнауки сообщало о хакерских атаках на российские вузы. По информации министерства, вредоносный трафик шел из стран Европы, а также из Северной Америки. Остановить угрозу специалисты НИКС и IT-отделений вузов смогли за счет блокировки входящего трафика из-за границы.