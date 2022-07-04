Посольство РФ установило личность россиянина, погибшего при стрельбе в ТЦ в Дании

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Посольство России в Дании установило личность гражданина России, погибшего при стрельбе в торговом центре в Копенгагене. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

"Личность россиянина, погибшего во время стрельбы в торговом центре Копенгагена, установлена. Посольство связалось с его родственниками. Им были выражены соболезнования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что личные данные погибшего не будут разглашаться по просьбе родственников, а также в интересах следствия. В дипмиссии выразили готовность оказать семье погибшего необходимую поддержку.

Ранее стало известно, что среди погибших во время стрельбы в торговом центре "Филдс" в Копенгагене оказался 47-летний россиянин. Всего, по данным датской полиции, в результате стрельбы погибли три человека. Уточнялось, что еще трое находятся в критическом состоянии.

По словам главного инспектора полиции Копенгагена Серена Томассена, подозреваемый – 22-летний датчанин. Первоначально отмечалось, что полиция не исключает террористического характера стрельбы, однако позднее Томассен отметил, что действия злоумышленника не содержат признаков терроризма.