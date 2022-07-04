Две женщины стали жертвами нападения акулы в Хургаде

Две женщины погибли от укусов акул в Красном море в Хургаде. Хищники атаковали купальщиц на мелководье. По мнению океанологов, их мог разозлить шум лодочных винтов. Отмечается, что, когда у хищников заканчивается сезон размножения, вывести из себя их может любая мелочь.

В Генконсульстве России в Египте призывают туристов быть максимально внимательными и осторожными. По словам специалистов, от атаки хищников никто не застрахован, акулы могут заплыть на мелководье в любой момент. Поэтому спасатели должны внимательно следить за акваторией и в случае опасности предупреждать туристов.

В Хургаде акулы не нападали на людей несколько лет. Последний такой случай был зафиксирован 2 года назад в Шарм-эш-Шейхе. Тогда акула атаковала 12-летнего мальчика и откусила ему руку.