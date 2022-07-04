Российские военные взяли под контроль шахту Матросскую в Лисичанске – МО РФ

Российские военные взяли под контроль шахту Матросскую в Лисичанске. Также им удалось овладеть нефтеперерабатывающим заводом, сообщил представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, отряды ВСУ несут в данном районе большие потери. За последние сутки уничтожено 120 боевиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.