СК сообщил о задержании директора клиники на северо-востоке Москвы по делу о пожаре

Фото: СК РФ

Генеральный директор частной медицинской клиники задержан по делу о произошедшем в учреждении 2 июля пожаре, сообщается в телеграм-канале СУСК по Москве.

Как отметили в ведомстве, он подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть пациента.

"В ходе допроса он полностью признал свою вину и пояснил, что в палатах, где находились пациенты, отсутствовали средства пожаротушения, предусмотренные требованиями пожарной безопасности", – сообщили в СК.

Уточняется, что задержанному будет предъявлено обвинение в ближайшее время. В ведомстве подчеркнули, что будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после ночного пожара в частной клинике в Алтуфьевском районе Москвы.

Проверку также организовала прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, в результате возгорания погибла пациентка 1974 года рождения, а также трое мужчин. Последним сейчас оказывается медпомощь.

В качестве предварительной причины инцидента называется неосторожное обращение с огнем.

