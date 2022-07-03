СК сообщил о задержании директора клиники на северо-востоке Москвы по делу о пожаре

03 июля, 23:31
Фото: СК РФ
Генеральный директор частной медицинской клиники задержан по делу о произошедшем в учреждении 2 июля пожаре, сообщается в телеграм-канале СУСК по Москве.
Как отметили в ведомстве, он подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть пациента.
"В ходе допроса он полностью признал свою вину и пояснил, что в палатах, где находились пациенты, отсутствовали средства пожаротушения, предусмотренные требованиями пожарной безопасности", – сообщили в СК.
Уточняется, что задержанному будет предъявлено обвинение в ближайшее время. В ведомстве подчеркнули, что будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после ночного пожара в частной клинике в Алтуфьевском районе Москвы.
Проверку также организовала прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, в результате возгорания погибла пациентка 1974 года рождения, а также трое мужчин. Последним сейчас оказывается медпомощь.
В качестве предварительной причины инцидента называется неосторожное обращение с огнем.
Женщина погибла при пожаре в частной наркоклинике на северо-востоке Москвы
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