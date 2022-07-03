Россияне не вошли в состав технических комитетов Международной федерации плавания

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Международная федерация плавания не допустила россиян до технических комитетов. Соответствующее решение было принято на заседании бюро FINA, сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что федерация имеет семь технических комитетов, в том числе шесть по водным дисциплинам: плаванию, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду, хайдайвингу, водному поло, синхронному плаванию.

В состав комитетов из россиян до этого были включены Евгений Шаронов, Ольга Брусникина и Дмитрий Саутин.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев. Такое решение было принято из-за посещения российским спортсменом концерта в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на стадионе "Лужники".

Также решено, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой FINA до конца 2022 года из-за ситуации на Украине. Санкции вступили в силу 20 апреля.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.