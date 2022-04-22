Песков дал совет российским атлетам на фоне санкций международных структур

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал спортсменам продолжать усердно работать над собой на фоне санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Еще раз повторяю: сейчас для наших спортсменов очень важно продолжать работать над собой и оставаться в форме, чтобы продолжать быть лучшими", – заявил Песков.

Ранее Международная федерация плавания отстранила Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев из-за посещения спортсменом концерта в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на стадионе "Лужники".

Также сообщалось, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой FINA до конца 2022 года из-за ситуации на Украине. Санкции вступили в силу 20 апреля.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

