Российский шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий второй раз подряд одержал победу в турнире претендентов в Мадриде.

В 13-м туре соревнований шахматист сыграл вничью с представителем Венгрии Рихардом Раппортом, досрочно став победителем турнира. Россиянин набрал 9 очков, увеличив отрыв от соперников. В 14-м туре гроссмейстер сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

В 2023 году Ян Непомнящий в матче за мировую шахматную корону сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном. В заключительном, 14-м туре Непомнящий черными фигурами сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой

В декабре 2021 года норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, в четвертый раз защитив титул чемпиона мира.

Норвежский шахматист, игравший черными фигурами, завершил партию на 49-м ходу и установил итоговый счет 7,5:3,5. Для победы Карлсену было необходимо набрать 7,5 балла в 14 партиях.