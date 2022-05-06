FIDE отклонила апелляцию гроссмейстера Карякина на дисквалификацию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отклонила апелляцию россиянина Сергея Карякина на его отстранение от соревнований, сообщается в релизе FIDE.

Уточняется, что гроссмейстер имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

21 марта сообщалось, что комиссия FIDE приняла решение отстранить от соревнований россиянина Сергея Карякина на полгода.

В пресс-службе уточнили, что Карякина признали виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики FIDE. Гроссмейстеру запрещено участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой организации.

Ранее Карякин обратился к Владимиру Путину в связи с ситуацией на Украине. Он выразил поддержку в связи с событиями и отметил, что внимательно следит за проводимой спецоперацией на землях, где прошло его детство, где он учился играть в шахматы и где до сих пор живут его родственники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

