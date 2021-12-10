Карлсен одержал верх над Непомнящим и защитил титул чемпиона мира по шахматам

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, в четвертый раз защитив титул чемпиона мира.

Норвежский шахматист, игравший черными фигурами, завершил партию на 49-м ходу и установил итоговый счет 7,5:3,5. Для победы Карлсену было необходимо набрать 7,5 балла в 14 партиях.

Матч за мировую корону стартовал 27 ноября в Дубае. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет 2 миллиона евро.

Шестую партию матча между Карлсеном и Непомнящим открыл Сергей Собянин. Мэр отметил, что шахматы – один из самых популярных видов спорта, в них играют около полумиллиона москвичей.

