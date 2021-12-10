Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

18:57

Карлсен одержал верх над Непомнящим и защитил титул чемпиона мира по шахматам

спорт

Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, в четвертый раз защитив титул чемпиона мира.

Норвежский шахматист, игравший черными фигурами, завершил партию на 49-м ходу и установил итоговый счет 7,5:3,5. Для победы Карлсену было необходимо набрать 7,5 балла в 14 партиях.

Матч за мировую корону стартовал 27 ноября в Дубае. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет 2 миллиона евро.

Шестую партию матча между Карлсеном и Непомнящим открыл Сергей Собянин. Мэр отметил, что шахматы – один из самых популярных видов спорта, в них играют около полумиллиона москвичей.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл матч за мировую шахматную корону

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать