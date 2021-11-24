Кто выиграет в матче за звание чемпиона мира по шахматам

24 ноября в Дубае стартует серия партий за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцев Магнусом Карлсеном и российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о главных фактах перед этим противостоянием.

Карлсен – один из лучших шахматистов начала XXI века

Фото: AP Photo/Artur Lebedev

Магнус Карлсен – поистине непревзойденный игрок, один из сильнейших шахматистов мира не только сейчас, но и вообще за всю историю этого вида спорта. Можно спорить о том, кто находится на первом месте – он, Гарри Каспаров или Бобби Фишер, но как бы ни составлялся рейтинг лучших из лучших, Карлсен неизменно будет в тройке лидеров. Как не раз отмечал сам Каспаров, уникальность Магнуса по сравнению с мастерами прошлых десятилетий или даже веков в том, что он вырос в эпоху доминирования шахматных компьютеров.

Сегодня сложно быть на голову выше других из-за того, что почти любая партия – это повторение уже пройденного. С помощью хорошего компьютера можно разобрать все возможные комбинации как минимум в дебюте и миттельшпиле (следующей за дебютом стадии шахматной партии). Поэтому большинство шахматных матчей сейчас заканчиваются миром. Но даже в этих условиях Карлсен сумел стать лучше других за счет феноменального умения находить нужные ходы в партиях, которые, казалось бы, уже ведут к ничьей.

Чемпионский титул уже восемь лет неоспорим

Фото: AP Photo/Arun Sankar K

Норвежец стал чемпионом мира в далеком 2013-м в матче против индийского шахматиста Вишванатана Ананда. С тех пор норвежец ни разу не упускал шахматную корону. В 2014 году Карлсен защитил звание чемпиона мира в противостоянии с тем же Анандом, а в 2016 году – в матче с Сергеем Карякиным. Российский гроссмейстер дал Магнусу серьезный бой: по итогам 12 партий получилась ничья, однако на тай-брейке сильнее оказался норвежский шахматист.

В 2018 году претендентом на корону стал американец Фабиано Каруана, который также оказался в шаге от заветного титула – 6:6 по итогам сыгранных партий, тай-брейк, и снова норвежец вырвал победу в быстрых шахматах. В конце 2020 года должен был состояться очередной матч за звание чемпиона мира, но из-за пандемии коронавируса поединок перенесли на год. Претендентом на титул стал Ян Непомнящий.

Непомнящий – серьезный претендент на корону

31-летний россиянин мог бы стать наглядным примером поговорки про двух зайцев и одновременно утверждения, что любой успех – это всего лишь определенный процент таланта и в разы больше труда. Дело в том, что Непомнящий – ровесник Карлсена, поэтому не раз встречался с ним еще на детских турнирах, чаще всего брал верх в матчах с норвежцем. Более того, возможно, это Ян мог бы сейчас быть чемпионом мира, который на протяжении почти десятилетия удерживает титул. Но, как известно, история не требует сослагательного наклонения. В какой-то момент Непомнящий перестал уделять должное время шахматам, увлекся киберспортом и, справедливости ради, даже в этом преуспел. Вместе с командой The Retry в 2011 году он выиграл престижный турнир ASUS Cup Winter по первой Dota.

Однако, разрываясь между шахматами и киберспортом, Непомнящий не добивался по-настоящему больших успехов ни в одной, ни в другой дисциплине. В конце концов Ян предпочел вернуться к тому, что изначально получалось у него лучше всего. И с этого момента россиянин медленно, но верно стал взбираться на шахматный олимп. В прошлом году Ян одержал красивую победу в суперфинале чемпионата России (первый и последний раз этот турнир Непомнящий выигрывал за десять лет до этого), а затем получил шанс сразиться с Карлсеном, уверенно победив на турнире претендентов в Екатеринбурге.

Россиянин имеет небольшое преимущество против норвежца

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Если смотреть на последние матчи Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена в классических шахматах, то россиянин с большим перевесом лидирует – четыре победы и одно поражение при шести ничьих. Причем последние два раза Ян выигрывал черным цветом. Однако некоторые эксперты полагают, что история личных встреч не будет сильно влиять на исход нынешнего противостояния. Так, американский шахматист Мэтт Дженсен подсчитал, что в борьбе за титул в 2013 году Карлсен дважды победил Ананда черными, хотя за 13 предыдущих партий ему ни разу не удалось это сделать.

Впрочем, даже несмотря на статистику, прямо сейчас Ян находится в лучшей своей форме, и способен не только навязать Магнусу борьбу, но и всерьез поспорить за то, чтобы шахматная корона наконец вернулась в Россию. Экс-претендент на титул Сергей Карякин считает, что психологическое преимущество в этом противостоянии в любом случае будет на стороне Непомнящего, так как Ян для Магнуса не самый комфортный соперник. Но насколько это скажется на игре, покажет только сама серия.