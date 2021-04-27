Помните битву Карлсена и Карякина? За шахматную корону снова поспорит россиянин

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий 26 апреля одержал досрочную победу на турнире претендентов в Екатеринбурге и получил шанс побороться за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему это круто и есть ли шансы у отечественного шахматиста сместить норвежца с трона.



Ян Непомнящий. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В Екатеринбурге на этой неделе развернулась нешуточная борьба. Сильнейшие шахматисты мира решали, кому из них выпадет возможность оспорить титул чемпиона мира в битве с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном. Надо сказать, выявление наиболее достойного порядком затянулось: турнир претендентов фактически начался в марте прошлого года, но был остановлен после первого круга из-за начавшейся пандемии коронавируса. Рестарт соревнований долгое время был под вопросом, пока в октябре FIDE не решила перенести его на апрель. В итоге второго круга турнира претендентов пришлось ждать больше года. Однако это того стоило.

За время перерыва в турнире претендентов в мире шахмат (впрочем, как и вообще в мире) много чего поменялось. Этот вид спорта неожиданно приобрел невероятную популярность. Конечно, в большей степени из-за того, что на Netflix успешно "выстрелил" сериал "Ход королевы". Однако и сам шахматный мир сумел быстро сориентироваться и адаптироваться к новым условиям. Большая часть турниров перешла в онлайн, гроссмейстеры и международные мастера стали стримерами и видеоблогерами, а сервисы для игры в онлайн-шахматы выросли в разы и превратились в полноценные развлекательные платформы.

Поэтому, когда турнир претендентов вернулся, к нему было приковано гораздо больше внимания. Да и расклад сил, возможно, вышел совсем другим. По итогам первого круга лидера было два – француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий. Но после рестарта в гонку включился голландец с русскими корнями Аниш Гири. На протяжении почти всего второго круга Гири преследовал Непомнящего, отставая от него всего на одно очко. Но все решилось в предпоследнем туре. Ян сыграл вничью с Вашье-Лагравом, а вот Аниш уступил другому российскому гроссмейстеру – Александру Грищуку. Таким образом, Непомнящий досрочно стал чемпионом турнира и в конце ноября в Дубае сыграет с Магнусом Карлсеном.

Последним российским шахматистом, который пытался отобрать титул у Карлсена, был Сергей Карякин. Наверняка вы помните тот ажиотаж и напряжение, царившие вокруг поединка. Тогда у Карякина был более чем реальный шанс победить – первые 12 партий закончились вничью, а Карлсен смог победить только на тай-брейке. Та битва ненадолго разбудила интерес к шахматам в России, а Карякин, даже несмотря на поражение, возвращался домой едва ли не в статусе национального героя. Однако, при всем уважении к Сергею, Ян куда больше подходит на роль народного любимца – мы все в этом скоро убедимся.



Магнус Карлсен. Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Карякин идеально вписывается в образ стереотипного шахматиста – слишком правильный, слишком сконцентрированный на игре и мало интересующийся чем-то, помимо непосредственно шахмат. Непомнящий в подобном плане почти полная противоположность Карякину – как с точки зрения темперамента, так и с точки зрения интересов. И долгое время Яну это скорее мешало. Дело в том, что Непомнящий пытался сделать карьеру не только в шахматах, но еще и в киберспорте. Более того, он даже неплохо в этом преуспел – в 2011 году в составе команды The Retry Непомнящий выиграл престижный турнир ASUS Cup Winter по первой Dota. А позднее отметился в роли статсмена турнира The International и директора по развитию организации Elements Pro Gaming.

Тем не менее, шахматы для Яна оказались важнее. В последние годы Непомнящий упорно прибавлял и к 30 годам, когда многие уже утрачивают интерес к игре, только вышел на свой пик. В прошлом году Ян одержал красивую победу в суперфинале чемпионата России (первый и последний раз на этом турнире Непомнящий побеждал в 2010-м), а теперь получил возможность сыграть с Магнусом Карлсеном за шахматную корону. И у российского гроссмейстера есть прекрасные шансы на то, чтобы взять верх в этом противостоянии. Карлсен, хоть и безусловно велик, нередко допускает такие же грандиозные, как он сам, ошибки. При этом Магнус и Ян не раз играли друг против друга. Последний раз, например, Непомнящий обыграл чемпиона мира в полуфинале его же шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. Так что в победе над норвежцем нет ничего нереального. Как написал сам чемпион в Twitter после победы Непомнящего на турнире претендентов: "Time to say Dubai".