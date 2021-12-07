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Спорт

07 декабря, 19:37

Непомнящий уступил Карлсену в 9-й партии матча за мировую шахматную корону

спорт

Фото: ТАСС/ALI HAIDER/EPA

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону.

Россиянин играл белыми фигурами. Игру на 39-м ходу завершил Карлсен со счетом 6:3.

Десятая партия состоится в среду, 8 декабря.

3 декабря партию матча за звание чемпиона мира по шахматам открыл Сергей Собянин. Мэр отметил, что шахматы – один из самых популярных видов спорта, в них играют около полумиллиона москвичей.

Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равного счета победителя будут определять в рамках тай-брейка.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет 2 миллиона евро.

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