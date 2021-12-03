Собянин открыл партию матча за звание чемпиона мира по шахматам

Фото: vk.com/mossobyanin

В 2022 году в Москве пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Шахматы у нас – один из самых популярных видов спорта, в них играют около полумиллиона москвичей. Думаю, они тоже с нетерпением будут ждать это событие", – написал градоначальник.

Он также рассказал, что ему выпала честь открыть шахматную партию между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

"В Дубае, в рамках "Экспо-2020", идет битва за звание чемпиона мира. С детства увлекаюсь шахматами, слежу за игроками и, конечно, хочу, чтобы корона вернулась в Россию", – отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что фестивальные площадки в столице будут работать без мастер-классов в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой. Градоначальник уточнил, что другие объекты – катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки – работать будут. Он отметил, что в условиях антикоронавирусных мер главный акцент будет сделан на уличных форматах.

