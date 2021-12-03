Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

17:53

Собянин открыл партию матча за звание чемпиона мира по шахматам

мэр Москвы

Фото: vk.com/mossobyanin

В 2022 году в Москве пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Шахматы у нас – один из самых популярных видов спорта, в них играют около полумиллиона москвичей. Думаю, они тоже с нетерпением будут ждать это событие", – написал градоначальник.

Он также рассказал, что ему выпала честь открыть шахматную партию между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

"В Дубае, в рамках "Экспо-2020", идет битва за звание чемпиона мира. С детства увлекаюсь шахматами, слежу за игроками и, конечно, хочу, чтобы корона вернулась в Россию", – отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что фестивальные площадки в столице будут работать без мастер-классов в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой. Градоначальник уточнил, что другие объекты – катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки – работать будут. Он отметил, что в условиях антикоронавирусных мер главный акцент будет сделан на уличных форматах.

Права белых и черных фигур в шахматах хотят уравнять

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать