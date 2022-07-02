Захарова ответила главе МИД Латвии Ринкевичу на слова о борще

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу на его высказывание о борще.

После того как борщ включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО, он обратился к Захаровой со словами: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

"Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?" – написала Захарова в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране. Оценочный орган организации рекомендовал принять такое решение из-за конфликта в стране.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

