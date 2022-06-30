"Салат по-русски" убрали из меню ресторана на саммите НАТО

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Из меню ресторана, обслуживающего саммит НАТО в Мадриде, исчез "картофельный салат по-русски", который недавно вызвал ажиотаж у участников встречи, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Europa Press.

Выяснилось, что блюдо переименовали в "салат традиционный", при этом стоимость и ингредиенты остались прежними. Отмечается, что "русским салатом" жители Испании называют оливье.

Ранее стало известно, что западные чиновники и журналисты были шокированы появлением "картофельного салата по-русски" в меню ресторана, обслуживающего саммит НАТО.

По словам участников мероприятия, блюдо располагалось на верхней строчке меню и стоило 8 евро за порцию. В состав салата вошли горох, картофель, морковь и майонез.

Позднее политолог Александр Шатилов назвал появление "салата по-русски" на саммите НАТО пиар-трюком.

Это могло быть сделано для того, чтобы привлечь к себе внимание средств массовой информации, общественности, которая утомлена многочисленными саммитами и встречами, объяснил он.