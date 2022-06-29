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Политика

08:49

Участников саммита НАТО шокировал русский салат в меню ресторана

политика

Фото: ТАСС/Максим Стулов

Западные чиновники и журналисты были шокированы появлением "картофельного салата по-русски" в меню ресторана, обслуживающего саммит НАТО в Мадриде, сообщает Reuters.

По словам участников мероприятия, блюдо располагалось на верхней строчке меню и стоило 8 евро за порцию. В состав салата вошли горох, картофель, морковь и майонез.

"Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда", – заявил журналист Иньяки Лопес.

Как подчеркнули авторы статьи, "русский салат" вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию "угрозой" для НАТО.

В материале отмечается, что блюдо раскупили за несколько часов.

Ранее стало известно, что в среду, 29 июня, лидеры стран НАТО примут решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что затем начнется процесс ратификации. Также стало известно, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции в НАТО.

До этого Столтенберг заявил, что Россия в новой стратегической концепции Альянса будет названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Североатлантического альянса. Уточнялось, что новая концепция будет принята участниками саммита Альянса в Мадриде.

Эрдоган примет участие в саммите Турции, НАТО, Швеции, Финляндии в Мадриде

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