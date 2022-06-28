Саммит НАТО примет решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс 29 июня

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Лидер стран НАТО примут решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс в среду, 29 июня. Затем начнется процесс ратификации, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

В ходе саммита также стало известно, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции в НАТО. Страны подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция поддержит данное решение. Стороны будут поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом.

"Наш совместный меморандум подчеркивает обязательство Финляндии, Швеции и Турции оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга. То, что мы стали союзниками по НАТО, еще больше укрепит это обязательство", – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Президент Финляндии Саули Ниинисте, в свою очередь, отметил позитивный настрой завершения этапа вступления в Альянс. Страна будет полностью придерживаться документов и политики НАТО. При этом с Турцией будут заключать необходимые соглашения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в новой стратегической концепции НАТО будет названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Североатлантического альянса. Уточнялось, что новая концепция будет принята участниками саммита Альянса в Мадриде.

