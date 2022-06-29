Политолог объяснил появление русского салата на саммите НАТО

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Политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в разговоре с Москвой 24 назвал пиар-трюком появление "картофельного салата по-русски" в меню для участников саммита НАТО.

Во вторник, 28 июня, в Мадриде стартовал саммит НАТО, который продлится три дня. Сообщалось, что в меню ресторана, обслуживающего мероприятие, присутствует "картофельный салат по-русски". Появление этого блюда вызвало удивление у западных чиновников и журналистов.

По словам Шатилова, уровень русофобии на Западе действительно зашкаливает. Все, что связано с Россией, вызывает местами наигранное, а где-то и реальное отторжение. Тем не менее специалист считает, что ситуация с появлением "салата по-русски" на саммите НАТО – это скорее пиар-ход.





Александр Шатилов политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Мне кажется, что сейчас скандал вокруг "салата по-русски" в рамках саммита – это скорее медийно-пиарный трюк, который призван придать этому мероприятию неформальный, скажем так, эпатажный оттенок.

"Это могло быть сделано для того, чтобы привлечь к себе внимание средств массовой информации, общественности, которая утомлена многочисленными саммитами и встречами, причем достаточно бесперспективными и не очень оптимистичными", – полагает эксперт.

Политолог напомнил о недавнем случае на саммите "Большой семерки", который проходил в Баварии с 26 по 28 июня. За обедом лидеры G7 обменялись шутками о фотосессиях Владимира Путина. В частности, обсудили, стоит ли им раздеться и устроить показ верховой езды с оголенным торсом.





Александр Шатилов политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Мне кажется, все эти моменты, связанные и с предложениями лидеров "Большой семерки" оголить свой торс, и скандал с "салатом по-русски" – это некие звенья определенной пиар-кампании, пиар-обеспечения этих саммитов.

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