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Политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в разговоре с Москвой 24 назвал пиар-трюком появление "картофельного салата по-русски" в меню для участников саммита НАТО.
Во вторник, 28 июня, в Мадриде стартовал саммит НАТО, который продлится три дня. Сообщалось, что в меню ресторана, обслуживающего мероприятие, присутствует "картофельный салат по-русски". Появление этого блюда вызвало удивление у западных чиновников и журналистов.
По словам Шатилова, уровень русофобии на Западе действительно зашкаливает. Все, что связано с Россией, вызывает местами наигранное, а где-то и реальное отторжение. Тем не менее специалист считает, что ситуация с появлением "салата по-русски" на саммите НАТО – это скорее пиар-ход.
"Это могло быть сделано для того, чтобы привлечь к себе внимание средств массовой информации, общественности, которая утомлена многочисленными саммитами и встречами, причем достаточно бесперспективными и не очень оптимистичными", – полагает эксперт.
Политолог напомнил о недавнем случае на саммите "Большой семерки", который проходил в Баварии с 26 по 28 июня. За обедом лидеры G7 обменялись шутками о фотосессиях Владимира Путина. В частности, обсудили, стоит ли им раздеться и устроить показ верховой езды с оголенным торсом.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ЕС не думают о будущем. По его мнению, произошло вырождение европейской политики. Это связано с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов, подчеркнул Медведев.
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