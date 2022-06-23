Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Политика Евросоюза стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.
По его словам, в Европе не думают о будущем, ограничиваясь лишь своими "дряблыми электоральными задачами". Медведев считает, что американские политики также не имеют свежих идей и ментальной устойчивости.
"Увы, просветлений пока не предвидится. Это создает проблемы не только западному миру, но и нам, России. Калибр политиков неудержимо уменьшается", – написал Медведев.
Он отметил, что благодаря давнему общению с иностранными руководителями видит, как сильно упал уровень западных политиков. Это происходило, по его мнению, последние 20 лет.
"Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Речь идет, конечно, не о тех, кого иногда называли пророссийскими деятелями, хотя сильные политики никогда не были русофобами", – подчеркнул Медведев.
Зампредседателя Совбеза РФ сказал, что на смену олицетворявшим мощный политический курс людей пришла "чахлая поросль" технократов. По его словам, они могут грамотно сформулировать идею, однако не способны взять ответственность.
Медведев подчеркнул, что настоящий политик не боится принимать решения, он способен отвечать за них.
"Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги – это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц – не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления", – считает зампредседателя Совбеза.
Медведев заключил, что Германия, Франция и Италия смотрятся неплохо, но к ним подорвано уважение.
Ранее Медведев заявил, что принятие Украины в Евросоюз реально возможно только к середине столетия, а к этому моменту и само объединение вполне может исчезнуть. Он считает, что ситуация с принятием Украины в Евросоюз похожа на построение коммунизма в СССР: дату воплощения этих планов никто не назвал, зато приведено много непроверяемых абстрактных условий.
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