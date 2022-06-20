Песков оценил возможность привлечения Меркель к переговорам между РФ и Украиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможное привлечение в качестве посредника бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель к российско-украинским переговорам.

Официальный представитель Кремля напомнил, что экс-канцлер ФРГ не намерена снова возвращаться в политику.

"Здесь не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль в перспективе, с учетом того, что она находится в отставке и, собственно, мы слышали ее заявления о том, что она не собирается ни к какой политической деятельности возвращаться", – приводит "Газета.ру" его слова.

Ранее Ангела Меркель заявила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте на Украине, поскольку ее об этом никто не просил.

Она напомнила о ситуации с турецким журналистов газеты Die Welt Денизом Юджелем, которого арестовали в Турции, но Берлин добивался его освобождения. По словам Меркель, тогда немецкие власти хотели просить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о посредничестве. Он согласился на условиях, если его об этом попросит действующий глава правительства Германии. По словам Меркель, аналогичную ситуацию можно применить и по вопросу Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

