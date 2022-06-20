Рогозин согласился с Медведевым в отсутствии необходимости размораживать отношения с США

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поддержал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявившего, что у России нет необходимости восстанавливать отношения с США.

"Действительно, странно слышать разговоры о необходимости нового соглашения с США по сокращению стратегических ядерных вооружений в момент, когда мы как раз эти новейшие вооружения испытываем и готовимся снарядить "Сарматами" первый ракетный полк в Ужуре Красноярского края. Если на Западе испугались нашего нового стратегического оружия, то это сугубо их страх", – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Рогозина, разоружение не несло никакой пользы для России, поскольку стране приходилось уничтожать поставленную на вооружение продукцию отечественных инженеров-ракетчиков.

Глава госкорпорации отметил, что мощное оружие России является главной гарантией мирной жизни страны, суверенитета и самостоятельной внешней политики.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время у России нет никаких отношений с США.

По мнению политика, на данный момент отношения между странами не нуждаются в разморозке. Он отметил, что у России нет в этом необходимости, поэтому Запад должен сам попросить о восстановлении отношений и продлении договора СНВ-3, иначе это будет выглядеть как проявление слабости с российской стороны.

