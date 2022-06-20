Рогозин согласился с Медведевым в отсутствии необходимости размораживать отношения с США

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поддержал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявившего, что у России нет необходимости восстанавливать отношения с США.
"Действительно, странно слышать разговоры о необходимости нового соглашения с США по сокращению стратегических ядерных вооружений в момент, когда мы как раз эти новейшие вооружения испытываем и готовимся снарядить "Сарматами" первый ракетный полк в Ужуре Красноярского края. Если на Западе испугались нашего нового стратегического оружия, то это сугубо их страх", – написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Рогозина, разоружение не несло никакой пользы для России, поскольку стране приходилось уничтожать поставленную на вооружение продукцию отечественных инженеров-ракетчиков.
Глава госкорпорации отметил, что мощное оружие России является главной гарантией мирной жизни страны, суверенитета и самостоятельной внешней политики.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время у России нет никаких отношений с США.
По мнению политика, на данный момент отношения между странами не нуждаются в разморозке. Он отметил, что у России нет в этом необходимости, поэтому Запад должен сам попросить о восстановлении отношений и продлении договора СНВ-3, иначе это будет выглядеть как проявление слабости с российской стороны.
Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: