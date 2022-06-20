Медведев заявил об отсутствии отношений между РФ и США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

У России нет никаких отношений с США в настоящее время, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину", – приводит RT его слова.

По мнению политика, на данный момент они не нуждаются в разморозке. Он отметил, что у России нет в этом необходимости, Запад должен сам попросить о восстановлении отношений и продлении договора СНВ-3, иначе это будет выглядеть как проявление слабости с российской стороны.

"Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме – ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало", – заключил Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что единственным способом нормализации российских и американских отношений может быть осознание США, что Россия не будет ничьим вассалом. Представитель Кремля уточнил, что Вашингтону также следует отказаться от политики гегемонизма в мировых делах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

