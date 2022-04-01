Юрист объяснил, может ли Chanel отказывать россиянам в покупке

Блогер и дизайнер интерьеров Лиза Литвин рассказала в соцсетях, что бутик Chanel в торговом центре в ОАЭ отказался продать ей вещь. Чтобы купить сумочку, девушка должна была подписать бумагу, что она не живет в России и не будет пользоваться вещью у себя на родине. О подобной дискриминации упоминали и другие соотечественники за рубежом. Рассказываем, как на это отреагировали власти и звезды и что может грозить тому, кто все равно будет носить вещь Chanel в России.

Фото: instagram.com (признана экстремистской на территории РФ)/lisalitvin

"У них постановление"

На своей странице в соцсетях Лиза Литвин показала бумагу, которую требует подписать бутик Chanel в Дубае при покупке вещей россиянами. По ее словам, своей подписью она должна была подтвердить, что не живет в России и не собирается носить сумочку на территории РФ.

"Мне не продали сумку, потому что я из России! С сегодняшнего дня типа у них постановление. Они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там", – рассказала она.

В итоге Литвин не стала покупать сумку, добавив, что с подобным отношением столкнулась только в Chanel – в магазине другого модного бренда, Jimmy Choo, ничего подобного от нее не требовали.

О похожей ситуации в своем телеграм-канале рассказала журналист и светская львица Лаура Джугелия. "Подруга пишет, что в магазине Chanel в Дубае, когда узнали, что она русская, не продали вещи. Сначала спросили номер телефона, услышали, что начинается с +7, отвели в сторону и сказали, что не продадут", – написала она.

В свою очередь, блогер и продюсер Полина Пушкарева поделилась, что лично у нее возникли проблемы с покупкой люксовых вещей в Париже. Девушке, которая официально живет и работает в США, отказались продавать товары в некоторых бутиках. При этом еще недавно с покупками в том же Chanel не было никаких проблем, заверила Пушкарева.

"Шок!"

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, бренд решил присоединиться к русофобской кампании по "отмене России".

"Видимо, управляющие наследием "Великой Коко" таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по "отмене России". Странно, да? При чем здесь антифашистская операция России и французский дом моды? А очень даже при том. Мы просто открыли шкаф, из которого выпали еще не сгнившие скелеты 80-летней давности", – сказала Захарова.

Она напомнила, что основательница бренда Коко Шанель была агентом Третьего Рейха и решала свои коммерческие задачи за счет фашистов.



Мария Захарова официальный представитель МИД РФ А вот что управляющими всегда подчеркивалось, так это то, что традиции дома Chanel неизменно сильны. Теперь в этом нет никаких сомнений.

Продюсер Яна Рудковская написала в своем телеграм-канале, что ситуация с Лизой Литвин вызвала у нее шок. "Для меня как для человека, который более 20 лет покупал вещи Chanel и Chanel haute couture, а также сидел на показах в первом ряду, это шок... шок и шок! Ну а для человека, который оставил там более 1 миллиона евро за эти годы, это даже унизительно", – добавила Рудковская.

Историк моды Анатоль Вовк в беседе с Москвой 24 назвал сложившуюся ситуацию грустной. Однако в то же время он призвал дождаться официального заявления компании. Единичные случаи отказов россиянам в покупках не означают, что это политика всего бренда в целом, считает эксперт.

"Пока никаких громких заявлений. И обвинять бренд в расизме, ксенофобии и других нехороших вещах я бы не советовал. Нужно подождать, когда будет официальный ответ", – сказал историк моды. При этом, по его мнению, если компания подтвердит запрет, то потеряет не очень большую долю прибыли: в покупках люксовых вещей россияне в мире занимают не более 5%.

Сам бренд ситуацию никак не прокомментировал.

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

А если купить и носить в России?

Никаких причин запрещать покупателю использовать товар на территории России у компании нет, заявил Москве 24 юрист Василий Воробьев. По его словам, у требования подписать на кассе бутиков какие-либо бумаги нет оснований.



Василий Воробьев юрист На самом деле это чистой воды ахинея. По большому счету, это просто попытка унижать людей. Это в чистом виде дискриминация по национальному признаку как она есть.

"Несмотря на то, что та или иная компания прекращает свою деятельность на территории какой-то страны, не значит, что на ее территорию запрещен ввоз товаров этой компании. Это мы говорим про вещи для личного пользования. Да, по коммерческому использованию ограничения могут быть, но опять же этим занимаются пограничные и таможенные службы, а не сами бренды", – объяснил Воробьев.

Вывоз вещей из страны может быть запрещен только на государственном уровне, продолжил юрист, причем частные компании просить об этом власти стран не могут. "Если покупатель не будет исполнять тот документ, который подписал на кассе, это ни к чему не приведет. Никто за это не может быть привлечен или наказан", – подчеркнул Воробьев.

По словам юриста, россияне, которые столкнулись с подобной дискриминацией, могут подать на компанию в суд той страны, где произошел инцидент (шансы на успех будут зависеть от законов этого государства).



Никита Камзин, Светлана Медведева