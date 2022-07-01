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Общество

18:25

Захарова отреагировала на внесение украинского борща в список ЮНЕСКО

обществоедакультура

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение украинского борща в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО.

В своем телеграм-канале она усомнилась, что это блюдо нуждается в незамедлительной охране.

"Для того чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое "современный киевский национализм", приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины украинским национальным продуктом?" – отметила официальный представитель МИД.

Захарова также напомнила, что, согласно путевым заметкам данцигского купца М. Груневега 1584–1585 годов, борщ являлся блюдом русских жителей Киева.

Ранее стало известно, что украинский борщ внесен в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал принять такое решение из-за конфликта в стране.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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