Мэр Одессы выразил озабоченность ростом русофобии на Украине

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Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил обеспокоенность ростом русофобских настроений на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью градоначальника американской газете The New York Times.

"Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому", – сказал Труханов, комментируя предложения переименовать улицы, которые так или иначе связаны с Россией, в том числе улицу Пушкина у здания мэрии.

Ранее в Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий запрет на произведения российских писателей и ограничение ввоза книжной продукции из РФ. Как следует из пояснительной записки, документ призван не допустить "разрушительное влияние России на украинский книжный рынок".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

