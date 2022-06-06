Посольство США в РФ назвало Пушкина Иваном Сергеевичем

Фото: Москва 24

Посольство США в Москве опубликовало в телеграм-канале поздравление в честь дня рождения А. С. Пушкина, допустив ошибку в его имени.

"С днем рожденья, Иван Сергеевич!" – говорилось в сообщении, где также указывается, что в Америке помнят поэта, ставят ему памятники, называют в его честь институт и галерею искусств.

Позднее ошибку в имени Пушкина исправили.

Ранее сообщалось, что активисты провели у посольства США в Москве акцию "Кровь детей Донбасса на руках американской военщины", приуроченную ко Дню защиты детей.

У посольства были выставлены 50 свечей в знак памяти о погибших детях, а прохожим раздавались листовки с информацией о преступлениях США против несовершеннолетних в разных частях мира.

