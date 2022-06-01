Видео с погибшими в Донбассе детьми спроецировали на посольство США в Москве

Фото: Москва 24

Активисты провели у посольства США в Москве акцию "Кровь детей Донбасса на руках американской военщины", приуроченную ко Дню защиты детей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, минувшей ночью в рамках акции на здание дипмиссии проецировался видеоролик о погибших в результате боевых действий в ДНР и ЛНР детях. А в 09:00 1 июня участники мероприятия развернули 8-метровые баннеры с фотографиями детей и доказательствами военных преступлений против них.

Также у посольства были выставлены 50 свечей в знак памяти о погибших детях, а прохожим раздавались листовки с информацией о преступлениях США против несовершеннолетних в разных частях мира.

В акции приняли участие ветераны, представители молодежных организаций и простые горожане. Они объяснили, что своими действиями хотели привлечь внимание мировой общественности к роли Вашингтона в гуманитарной трагедии в Донбассе.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили назвать безымянную территорию у американского посольства в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса. В случае принятия такого решения изменится и адрес дипмиссии.

Парламентарии считают, что это отразит поддержку москвичами российских военнослужащих, а также представления граждан "о правде и исторической справедливости".

