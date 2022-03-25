МИД выразил протест послу Молдавии из-за акции, прошедшей у посольства РФ в Кишиневе

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Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Кишиневе против спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта сего года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия", – подчеркнули в МИД.
Отмечается, что министерство потребовало от молдавской стороны принять меры, не допускающие повторения подобных инцидентов. В ведомстве напомнили, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года обязывает государство пребывания предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства.
Ранее посла Черногории Милорада Шчепановича вызвали в МИД России. Ему вручили ноту об объявлении персона нон грата одного из сотрудников дипмиссии в Москве. Принятая мера стала ответом на объявление черногорской стороной персоной нон грата дипломата посольства России в Подгорице.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Белграде прошла акция "Мы против НАТО"
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