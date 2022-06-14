В Верховной раде предложили запретить книги, написанные россиянами

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В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет на произведения граждан РФ и установление ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий. Он передан на ознакомление депутатам парламента.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте Рады, отмечается, что законопроект направлен на "недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри". В тексте приводится уточнение, что запрет не коснется книг, изданных в стране до 1 января 2023 года.

Текст законопроекта содержит запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из России, Белоруссии или с неподконтрольных территорий, а также книг, содержащих творчество авторов, имевших российское гражданство в любой период после 1991 года. Исключения сделали для авторов – граждан Украины, а также имевших украинское, но не имевших российского гражданства на момент смерти.

В пояснительной записке добавляется, что с 1 января 2023 года книги будут выходить на украинском, официальных языках Евросоюза и языках коренных народов. Согласно законодательству страны, русские к ним не отнесены.

В числе инициаторов законопроекта значатся свыше 50 депутатов, в числе которых члены правящей партии "Слуга народа" и партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". В числе авторов также спикер Рады Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что на Западе процветает культура отмены всего российского. Президент сравнил происходящее на Западе с массовой кампанией по уничтожению нацистами Германии неугодной литературы почти 90 лет назад. При этом он отметил, что представить такое в России невозможно благодаря отечественной культуре.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

