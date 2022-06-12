В Госдуме призвали избавить Россию от англицизмов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал избавить Россию от англицизмов и создать в стране единое языковое пространство.
"Это важно сделать именно сейчас: Россия должна вновь обрести себя и опираться на свой язык, свою культуру и свой народ. Карго-культ закончился. <...> В России все вывески должны быть написаны по-русски, а для туристов (и тех, кто себя в России ощущает туристом) можно разместить перевод мелкими буквами", – написал политик в своем телеграм-канале.
Создание единого языкового пространства, по словам Толстого, необходимо для того, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование, производство было отечественным, а не в офшорах, а все без исключения граждане чувствовали себя дома.
По мнению вице-спикера Госдумы, русская речь давно заместилась "исковерканным английским", молодежь не знает русских синонимов, а некоторые чиновники маскируют заимствованиями и англицизмами отсутствие содержательных мыслей.
Толстой уточнил, что тем, кто не сможет сразу заменить вывеску, можно предоставить льготный период. По его словам, свобода бизнеса не должна идти вразрез с национальными интересами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разработали законопроект о запрете в России рекламных вывесок на иностранных языках. Впервые с данным предложением 21 марта выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
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