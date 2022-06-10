Госдума подготовила проект о запрете вывесок на иностранных языках

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Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете в России рекламных вывесок на иностранных языках, заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен", – написал Володин.
Также спикер Госдумы запустил опрос среди подписчиков по данной теме.
21 марта впервые с данным предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Депутат отметил, что единственным государственным языком РФ, используемым для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота, является русский, однако значительная часть уличных вывесок в крупных городах России содержит надписи на иностранных языках.
По мнению Хамзаева, такие коммерческие баннеры не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка, полагает парламентарий.
Представители ЛДПР, в свою очередь, выступили с предложением ограничить использование заимствованных слов в русском языке. В частности, согласно их инициативе, реклама должна быть только на русском языке, за исключением названий с использованием имен собственных.
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